Deputado Thiago Flores destina R$ 1 milhão para fortalecer produção de cacau em Jaru

Publicada em 09/09/2025 às 16h05
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) anunciou a destinação de R$ 1 milhão em emendas parlamentares para o município de Jaru, com foco no fortalecimento da cadeia produtiva do cacau. O recurso foi um pedido do vereador Chiquinho do Cacau e será utilizado para custeio (20%) e investimentos (80%) no setor.
Segundo o deputado, o objetivo é garantir melhores condições para os produtores locais, ampliando a produtividade e agregando valor ao cacau jaruense, que já se destaca no cenário estadual e nacional.
“Esse investimento vai gerar desenvolvimento, renda e oportunidades para centenas de famílias que vivem da produção de cacau em Jaru. Atendi o pedido do vereador Chiquinho porque sei da importância desse setor para a economia do município e para o futuro do nosso estado”, destacou Thiago Flores.
Com a aplicação dos recursos, a expectativa é modernizar a produção, fortalecer o cooperativismo e consolidar Rondônia como referência no cultivo de cacau.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!