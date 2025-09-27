Deputado Pedro Fernandes viabiliza curso de redação para o Enem em Monte Negro

Publicada em 27/09/2025 às 08h40
Monte Negro recebeu, na Escola Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o Curso de Redação para o Enem, uma ação viabilizada por meio da parceria do mandato do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) com a Escola do Legislativo, atendendo a uma solicitação do vereador Joaquim Sereno. O curso gratuito marcou um passo importante na preparação de estudantes para um dos maiores desafios do Exame Nacional do Ensino Médio: a prova de redação.
A atividade ofereceu técnicas de escrita, argumentação e interpretação de temas, além de orientações práticas sobre como estruturar uma redação nota máxima. Mais do que preparar para o exame, o curso fortaleceu a confiança, a autoestima e ampliou as perspectivas de futuro dos participantes.
Pedro Fernandes destacou que investir na juventude é investir em Rondônia. “Nosso compromisso é abrir caminhos para que a juventude tenha mais oportunidades. O curso de redação para o Enem é uma ferramenta de transformação, pois dá aos estudantes o preparo necessário para alcançar seus objetivos no ensino superior. Seguiremos investindo em iniciativas como essa, porque acreditamos que a educação é a base de uma sociedade mais justa e desenvolvida”, afirmou o deputado.
A iniciativa reforça o papel do mandato parlamentar como elo entre a comunidade e as instituições públicas, transformando demandas em ações concretas. Também evidencia a importância da Escola do Legislativo em democratizar o acesso ao conhecimento e ampliar políticas educacionais em diferentes municípios do estado.
Para muitas famílias de Monte Negro, o curso representou inclusão e oportunidade. Estudantes que não teriam condições de pagar por preparatórios particulares tiveram acesso a uma capacitação de qualidade, com impacto direto em seus sonhos de ingresso no ensino superior e construção de carreiras profissionais.
Com essa ação, Pedro Fernandes reafirma sua prioridade em valorizar a juventude e fortalecer a educação como ferramenta de transformação social.
