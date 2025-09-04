Deputado Luizinho Goebel visita obras de ampliação da APAE em Vilhena

Publicada em 04/09/2025 às 09h00
O deputado estadual Luizinho Goebel visitou, nesta semana, as obras de ampliação da APAE de Vilhena, onde foi recebido pelo presidente da entidade, Jones Vanderlan. A iniciativa marca um dos maiores investimentos já realizados na instituição, com recursos destinados por meio de emenda parlamentar.
Segundo Goebel, o valor de R$ 1.752.959,39 é considerado o maior repasse da história da entidade através de emenda parlamentar. O montante está sendo aplicado na construção de um novo complexo de salas de aula, que visa ampliar o atendimento a alunos e oferecer melhores condições de trabalho para professores e colaboradores.
O deputado destacou que o projeto, elaborado por um engenheiro renomado, poderá servir de modelo para outras APAEs de Rondônia e até do Brasil. “A obra vai oferecer ainda mais acolhimento e estrutura, sendo referência para outras unidades. Conviver com a APAE transforma as pessoas e edifica o ser humano”, afirmou.
Durante a visita, o presidente Jones Vanderlan ressaltou a importância da parceria para o crescimento da instituição. A expectativa é de que o novo espaço esteja coberto ainda este ano e que seja inaugurado em 2026, ampliando a capacidade de atendimento.
Goebel lembrou que a APAE de Vilhena é referência no Cone Sul de Rondônia no atendimento a Pessoas com Deficiência (PcD) e que a ampliação vai suprir a necessidade de novas vagas. “Oferecer estrutura para quem ajuda a população é mais do que um compromisso, é uma obrigação.
Quero parabenizar todos os colaboradores da APAE pelo trabalho dedicado e pela contribuição com a sociedade”, disse.
O investimento representa um marco para a instituição, que há anos desempenha papel fundamental na inclusão e no apoio às famílias da região
