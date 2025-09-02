Deputado Luizinho Goebel apoia curso gratuito de Redação para o ENEM 2025 em Colorado do Oeste

Publicada em 02/09/2025 às 08h10
A Escola do Legislativo de Rondônia (ELERO), com apoio do deputado estadual Luizinho Goebel, realizará em Colorado do Oeste o Curso de Redação para o ENEM 2025, voltado para estudantes que farão o exame nacional.
A atividade acontece de 08 a 12 de setembro de 2025, sempre às 18h30, na Escola Paulo de Assis Ribeiro. O curso é totalmente gratuito, com direito a certificado de participação, e pretende oferecer técnicas e estratégias que podem ajudar os alunos a alcançar uma redação de alto desempenho no exame.
O deputado Luizinho Goebel destacou a importância de iniciativas como esta para incentivar a educação e preparar os jovens da região para o futuro acadêmico. Segundo ele, o curso representa uma oportunidade concreta de ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer o desempenho dos estudantes do Cone Sul de Rondônia.
Informações do curso:
Local: Escola Paulo de Assis Ribeiro – Colorado do Oeste/RO
Data: 08 a 12 de setembro de 2025
Horário: 18h30
Inscrições: https://www.even3.com.br/redacao-para-o-enem-620443
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de forma online pelo link oficial do evento. As vagas são limitadas.
