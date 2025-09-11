Deputado Laerte Gomes prestigia abertura da 2ª edição do Conexão Etnoturismo em Presidente Médici

Publicada em 11/09/2025 às 08h20
O evento reuniu importantes lideranças políticas e culturais (Foto: Assessoria parlamentar)
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) participou, a convite do governador Cel. Marcos Rocha (União Brasil) , da solenidade de abertura da 2ª edição do Conexão Etnoturismo, realizada nesta quinta-feira (10), no Hotel Fazenda Minuano, em Presidente Médici.
O evento, promovido pelo Governo de Rondônia por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), reuniu importantes lideranças políticas e culturais, como o próprio governador Marcos Rocha, o deputado estadual Cássio Góis (PSD) , o superintendente da Setur, Gilvan Pereira, além de diversas lideranças indígenas.
Durante a cerimônia, foram entregues Planos de Ação do Programa de Visitação em Terras Indígenas de Rondônia, documentos que visam estruturar o turismo cultural e sustentável no estado até 2030. O objetivo é valorizar as tradições dos povos indígenas, fomentar a geração de renda e fortalecer a economia local, sem perder de vista o respeito e a preservação das culturas tradicionais.
Os planos abrangem oito municípios rondonienses, Ji-Paraná, Vilhena, Espigão d’Oeste, Guajará-Mirim, Cacoal, Alto Alegre dos Parecis, Mirante da Serra e Porto Velho, envolvendo comunidades indígenas como a Paygap, povo Karo Arara e a Ikóloehj, o povo Gavião.
Para o deputado Laerte Gomes, a iniciativa é um marco importante para Rondônia.
“Eventos como este mostram o quanto nosso estado tem potencial para unir cultura, turismo e desenvolvimento econômico. O etnoturismo valoriza a identidade dos povos indígenas e abre novas oportunidades para fortalecer nossa economia de forma sustentável e respeitosa”, destacou.
A programação do Conexão Etnoturismo segue com palestras, painéis e visitas a aldeias, proporcionando uma verdadeira imersão cultural e reforçando a conexão entre governo, comunidades e sociedade.
