Deputado Laerte Gomes participa de abertura da 19ª Expovale em São Francisco do Guaporé

Publicada em 08/09/2025 às 08h30
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) participou da 19ª edição da Expovale, realizada em São Francisco do Guaporé. Este evento, fundamental para a promoção do comércio e da cultura local, não apenas reúne negócios, mas também celebra a identidade cultural da região. Apresentando uma variedade de produtos e serviços, a Expovale se torna um importante ponto de encontro para empreendedores e visitantes, facilitando intercâmbios que favorecem a economia local.
Durante o painel de abertura, o parlamentar destacou o seu compromisso com a comunidade, ressaltando a importância de eventos como a exposição. Ele enfatizou que ações que promovem o fomento ao agronegócio e à indústria são essenciais para a geração de emprego e renda. O parlamentar ainda se comprometeu a lutar por políticas públicas que beneficiem o setor e incentivem a participação de novos investidores na região.
“É sempre uma alegria muito grande estar em São Francisco do Guaporé. Aqui a gente se sente em casa, porque o que marca essa cidade é a hospitalidade e o carinho do seu povo. Cada vez que venho, recebo abraços, sorrisos e uma acolhida que só fortalece a certeza de que São Francisco é uma terra de gente trabalhadora, amiga e generosa. Quero também destacar a importância da 19ª Expovale, que não é apenas uma festa, mas um grande encontro que valoriza o agronegócio, a cultura, o comércio local e toda a nossa gente. A exposição é vitrine do potencial de São Francisco e de toda a região do Vale do Guaporé, movimentando a economia, gerando oportunidades e promovendo o desenvolvimento”, afirmou Laerte.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!