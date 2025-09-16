Deputado Laerte Gomes destina R$ 150 mil para realização do Festival de Praia de Costa Marques

Publicada em 16/09/2025 às 09h27
O Festival de Praia de Costa Marques é um evento tradicional que atrai visitantes de diversas regiões, promovendo a cultura local e o turismo. Com a sua 25ª edição se aproximando, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD), confirmou o repasse de R$ 150 mil, recurso destinado por meio de emenda parlamentar de sua autoria para realização do Festival de Praia de Costa Marques 2025.
Esse apoio não somente assegura a continuidade do evento, mas também demonstrará um comprometimento com a promoção da cultura e do lazer na região. O recurso será utilizado para infraestrutura, segurança e atividades culturais, essenciais para o sucesso do festival.
O evento, que já é tradicional no município, é um marco no calendário local e atrai milhares de visitantes anualmente. Programado para acontecer entre os dias 25 e 28 de setembro, ele se destaca não apenas pela sua relevância cultural e social, mas também pelo seu impacto significativo na economia da cidade.
Além de movimentar a economia, o evento propicia um fomento ao comércio local, evidenciando a importância de iniciativas que valorizem a cultura e as tradições da região. Os empresários locais podem se beneficiar diretamente com o aumento da demanda, fomentando parcerias que fortalecem a comunidade.
As parcerias entre o parlamentar e prefeituras têm se mostrado fundamentais para a realização de projetos e iniciativas que visam atender às necessidades da comunidade local. A colaboração entre figuras políticas é essencial para garantir que as demandas dos cidadãos sejam ouvidas e atendidas com eficácia.
Um exemplo de como essas parcerias podem gerar resultados positivos é a atuação conjunta de Laerte Gomes e os representantes locais. "Entre seus parceiros, destacam-se o prefeito Fabiomar, o vereador Igor, e as vereadoras Silene e Lú, que desempenham papéis fundamentais na execução dessas ações, destacou Laerte.
