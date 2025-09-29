Deputado Jean Mendonça discute demandas da educação em Rolim de Moura

Publicada em 29/09/2025 às 13h50
O deputado estadual Jean Mendonça (PL) afirmou que, com o apoio do Governo do Estado e da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), tem buscado alternativas para atender às necessidades do setor educacional em Rolim de Moura.
Segundo ele, uma reunião foi realizada com o prefeito Aldo Júlio e com o secretário municipal de Educação, Wander Barcelar, na qual foram discutidas as principais demandas relacionadas às escolas do município.
O parlamentar destacou que, na Assembleia Legislativa, sua atuação tem sido direcionada a projetos voltados para a melhoria do ensino. “Acredito que a sala de aula é um importante espaço para a construção do futuro das nossas crianças”, declarou.
Jean Mendonça concluiu a manifestação afirmando que seguirá trabalhando em conjunto com os gestores locais em prol da educação no município.
