Deputado Jean Mendonça destaca parceria com vereador Barrosão em Guajará-Mirim

Publicada em 01/09/2025 às 14h32
O deputado estadual Jean Mendonça afirmou nesta semana que tem atuado em conjunto com o vereador Barrosão para atender às necessidades de Guajará-Mirim. Segundo ele, a união de esforços tem como foco áreas como saúde, educação e infraestrutura.
Em publicação nas redes sociais, Mendonça declarou que a parceria “é um exemplo de como o diálogo e a união entre os poderes legislativos, municipal e estadual, são essenciais para levar recursos e emendas parlamentares para Guajará-Mirim”.
O parlamentar também reforçou o compromisso de apoiar o trabalho do vereador Barrosão. “Reafirmo o meu compromisso de trabalhar para fortalecer as ações do vereador Barrosão em prol da melhoria da qualidade de vida da população e do desenvolvimento do município”, escreveu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!