Publicada em 03/09/2025 às 13h40
Um novo caminhão auto bomba tanque (ABT) foi entregue ao Corpo de Bombeiros em Pimenta Bueno, com o apoio do governador Coronel Marcos Rocha. O deputado Jean Mendonça informou que o veículo atende a uma solicitação apresentada por um grupo de vereadores do município.
De acordo com Mendonça, participaram do pedido os vereadores Fábio Matias, Sérgio Tobias, Andréia da Farmácia Kamomila, Guilherme Gaspari, Sidnei da Planalto, Álvaro Deboni, Joel Escobar e Fábio Tiziu.
O parlamentar agradeceu ao governador pela destinação do equipamento, considerado essencial para a corporação. “Agradeço ao Governador por ouvir o nosso pedido e destinar este equipamento tão essencial para o nosso Corpo de Bombeiros”, declarou.
Segundo Mendonça, o novo caminhão vai ampliar a capacidade de resposta da unidade local, auxiliando tanto no combate a incêndios quanto em operações de resgate. O deputado ressaltou que a entrega representa mais uma conquista para a população de Pimenta Bueno e região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!