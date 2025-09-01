Deputado Estadual Luizinho Goebel parabeniza a EMATER-RO pelos seus 54 anos
Por Assessoria
Publicada em 01/09/2025 às 08h00
Nos acompanhe pelo Google News

 Desde 1971, a EMATER tem sido essencial no fortalecimento da agricultura familiar e na promoção da produção sustentável.  

Leva tecnologia, orientação e assistência técnica aos pequenos produtores rurais de Rondônia.  

Promove capacitações, incentiva boas práticas agrícolas e apoia políticas públicas voltadas ao campo.  

Com impacto direto na geração de renda, produtividade e qualidade de vida no meio rural, a EMATER é parceira fundamental do progresso em nosso estado.

 Parabéns, EMATER-RO, por mais de meio século de trabalho sério, dedicação e transformação no campo!

Política Valorização
Imprimir imprimir