Deputado Estadual Luizinho Goebel parabeniza a EMATER-RO pelos seus 54 anos

Por Assessoria
Publicada em 01/09/2025 às 08h00
Desde 1971, a EMATER tem sido essencial no fortalecimento da agricultura familiar e na promoção da produção sustentável.
Leva tecnologia, orientação e assistência técnica aos pequenos produtores rurais de Rondônia.
Promove capacitações, incentiva boas práticas agrícolas e apoia políticas públicas voltadas ao campo.
Com impacto direto na geração de renda, produtividade e qualidade de vida no meio rural, a EMATER é parceira fundamental do progresso em nosso estado.
Parabéns, EMATER-RO, por mais de meio século de trabalho sério, dedicação e transformação no campo!
