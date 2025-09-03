Deputado Delegado Camargo convoca secretário da saúde para esclarecer colapso na saúde de Rondônia

Publicada em 03/09/2025 às 08h20
O deputado estadual Delegado Camargo, atual presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa de Rondônia, protocolou requerimento convocando o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Ribeiro da Rocha, a comparecer ao plenário da Casa de Leis. A convocação está marcada para o dia 9 de setembro, às 15h, e pretende obter esclarecimentos urgentes sobre o grave quadro da saúde pública no Estado.
A medida ocorre em meio a um cenário de completa desordem no sistema de saúde rondoniense: hospitais superlotados, profissionais sobrecarregados, falta de insumos e greve já deflagrada pelos trabalhadores, que não suportam mais atuar em condições precárias. O quadro é descrito como deplorável, insustentável e de profundo abandono, refletindo diretamente no sofrimento da população.
Compromisso constante com a saúde
Desde o início do mandato, o deputado Delegado Camargo tem se destacado pela defesa incansável da valorização dos servidores da saúde e de todos que atuam nos hospitais. Somente nesta legislatura, já foram apresentadas mais de 500 proposições — entre requerimentos, solicitações e indicações — voltadas exclusivamente à melhoria do setor.
Além disso, Camargo destinou emendas parlamentares expressivas para reforçar a infraestrutura hospitalar, ampliar serviços e garantir melhores condições de atendimento. Sua atuação demonstra um compromisso que vai além do discurso, buscando resultados concretos para transformar a saúde pública de Rondônia.
Transparência e responsabilidade pública
Ao propor a convocação, o parlamentar reforça que o Legislativo deve atuar como instância de vigilância permanente, exigindo do Executivo respostas e soluções efetivas para o colapso já instalado.
“A saúde de Rondônia não pode permanecer nesse estado de abandono. Os profissionais que mantêm o sistema funcionando merecem respeito e valorização. Desde o início do meu mandato, estou dedicado a essa causa e continuarei cobrando medidas urgentes para que a população não pague o preço da má gestão”, destacou o deputado.
O próximo passo
A presença do secretário da Saúde na Assembleia será uma oportunidade de expor os verdadeiros motivos do quadro alarmante e discutir as medidas que o governo pretende adotar para reverter a crise. Com essa iniciativa, o deputado Delegado Camargo reafirma sua postura de defensor incansável dos direitos da sociedade rondoniense.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!