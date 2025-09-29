Deputado Alex Redano indica institucionalização da Patrulha Rural como Política Pública em Rondônia

Publicada em 29/09/2025 às 08h30
Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia deputado Alex Redano (Republicanos) (Foto: Thiago Lorentz | Secom ALE/RO)
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao Poder Executivo, extensiva à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), para que o Programa de Segurança Rural – Patrulha Rural seja institucionalizado como Política Pública do Estado.
“A Patrulha Rural da Polícia Militar tem se destacado no combate à criminalidade, na prevenção de crimes e, principalmente, no fortalecimento da relação entre a comunidade rural e as forças de segurança”, ressaltou Redano.
Os dados apresentados pelas entidades do setor produtivo reforçam a importância do programa. Somente em 2024, foram realizados 296 atendimentos, com 33 prisões, 15 recapturas de foragidos, apreensões de armas e drogas, além da recuperação de veículos e do cadastro de mais de 200 propriedades rurais. Os números constam no Ofício 07/2025 destinado pelas entidades à Assembleia Legislativa.
Alex Redano destacou ainda que a institucionalização do programa melhorará mais a segurança jurídica e garantirá a continuidade das ações no interior do estado. “Com essa medida, Rondônia avança na proteção das famílias do campo e no apoio ao setor produtivo, que é um dos pilares da nossa economia”, concluiu.
Foto: Thiago Lorentz
Comentários
Seja o primeiro a comentar!