Deputado Alex Redano e prefeita Carla Redano prestigiam desfile de 7 de setembro em Ariquemes

Publicada em 08/09/2025 às 08h30
(Foto: Evanildo Santos)
A cidade de Ariquemes celebrou, neste domingo (7), os 203 anos da Independência do Brasil, com o tradicional desfile cívico realizado na avenida Juscelino Kubitschek. O evento reuniu escolas públicas e privadas, forças de segurança, instituições civis e um grande público que prestigiou as apresentações.
Entre as autoridades presentes estiveram a prefeita Carla Redano (União Brasil), o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), o deputado Federal Thiago Flores (Republicanos) além de vereadores e lideranças locais.
O presidente Alex Redano destacou a importância de relembrar a história do país. “O desfile de 7 de setembro é um momento de união e de reafirmação do nosso amor pelo Brasil. São 203 anos de independência e precisamos valorizar a nossa história, o civismo, a democracia e o respeito à nossa pátria. É emocionante ver crianças, jovens e instituições participando com tanto entusiasmo e mantendo acesa a chama da independência”, afirmou o presidente.
A prefeita Carla Redano também celebrou a data e a participação da comunidade escolar. “É uma alegria muito grande ver alunos da rede pública e privada nas ruas, com brilho nos olhos, celebrando a independência do nosso país. As crianças, em especial, demonstraram a importância de manter viva essa chama, simbolizando a força da nossa história e a esperança em um futuro ainda melhor, com educação e cidadania”, ressaltou.
Desfile de 7 de setembro em Ariquemes (Foto: Mislaine Alencar)
O aluno da Polícia Militar Mirim, Davi Lucas Nascimento Barbosa, também deixou seu depoimento após o desfile. “É uma felicidade enorme poder participar deste momento e demonstrar o patriotismo pela minha cidade e pelo nosso país. Estar aqui é também ajudar a manter acesa essa chama da independência do Brasil”, destacou o estudante.
