Deputado Alex Redano comemora sucesso do aulão Acelero Enem 2025 em Ariquemes

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), prestigiou neste sábado (06) o Aulão Acelero Enem 2025, realizado no Teatro Estadual Belas Artes, em Ariquemes, e comemorou o sucesso da iniciativa que visou esclarecer dúvidas aos alunos que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio 2025.
Teatro Estadual Belas Artes, em Ariquemes (Foto: Mateus Andrade)
Atendendo a um pedido do parlamentar, a Escola do Legislativo (Elero) promoveu o curso preparatório voltado aos alunos do 3º ano do ensino médio. O evento reuniu mais de 500 estudantes, que lotaram o teatro para revisar conteúdos fundamentais como matemática, química, biologia, física, redação e história.
Para Redano, o aulão simboliza um importante investimento no futuro dos jovens. “É uma oportunidade única para os estudantes de Ariquemes reforçarem sua preparação para o Enem 2025. Nosso compromisso é apoiar iniciativas que incentivem o conhecimento e a cidadania”, destacou o presidente.
O diretor-geral da Elero, Welys Assis, lembrou que o aulão foi realizado a pedido de Redano. “Essa ação só aconteceu graças à solicitação do deputado Alex Redano, que tem demonstrado compromisso com a educação dos jovens rondonienses. Foi emocionante ver o Teatro lotado e a dedicação dos estudantes”, ressaltou.
O Aulão Acelero Enem 2025 integra as ações da Assembleia Legislativa de Rondônia voltadas ao fortalecimento da educação e à preparação dos jovens para novos desafios acadêmicos e profissionais.
