Deputado Alex Redano anuncia curso de oratória da Escola do Legislativo, em Buritis

Publicada em 10/09/2025 às 13h40
Capacitação será no plenário da Câmara de Vereadores do município (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
A comunidade de Buritis será contemplada com um curso gratuito de oratória, oferecido pela Escola do Legislativo, no período de 15 a 19 de setembro, das 18h às 22h30, no plenário da Câmara de Vereadores. A iniciativa de atendimento do vereador Léo Silva foi viabilizada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos).
A capacitação vai fornecer aos participantes técnicas para melhorar a comunicação em público, desenvolver a autoconfiança, aprimorar a expressão verbal e corporal, além de trabalhar aspectos como clareza, entonação e persuasão. A oratória é uma habilidade essencial tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, sendo considerada um diferencial em entrevistas de emprego, apresentações acadêmicas, ambiente corporativo e na atuação política e social.
O presidente da Assembleia destacou a relevância de oferecer cursos que transformam a realidade das pessoas: “Nosso objetivo é levar conhecimento e qualificação para os municípios do estado.
O diretor da Escola do Legislativo, Welys Araújo, reforçou o compromisso da instituição em democratizar o acesso à capacitação: "A oratória é uma competência necessária atualmente, pois ajuda a superar o medo de falar em público, fortalece a capacidade de argumentação e amplia as chances de sucesso profissional. Ao levarmos esse curso a Buritis, seguimos a orientação do presidente Alex Redano de interiorizar as ações da Assembleia, para que a população tenha acesso a conhecimento de qualidade, sem custos".
O vereador Léo Silva destacou a importância da parceria e agradeceu o atendimento ao seu pedido: "Quero registrar minha gratidão ao presidente Alex Redano e à Escola do Legislativo por atenderem nosso pedido. Esse curso de oratória vai oferecer à população de Buritis uma oportunidade única de aprimoramento pessoal e profissional, além de estimular a participação cidadã e a valorização da comunicação no nosso dia a dia", afirmou.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente na Câmara de Vereadores de Buritis ou pelo link aqui .
Comentários
Seja o primeiro a comentar!