Deputado Alan Queiroz promove sessão solene em homenagem a Raniery Araújo Coelho, presidente da Fecomércio-RO

Publicada em 04/09/2025 às 10h14
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) promoverá, no dia 15 de setembro, às 15h, no plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia, uma sessão solene em reconhecimento ao trabalho e à trajetória de Raniery Araújo Coelho, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio-RO).
Durante a cerimônia, Raniery Araújo Coelho será agraciado com a medalha do mérito legislativo, uma das mais altas honrarias concedidas pelo Parlamento estadual, destinada a personalidades que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento de Rondônia em diversas áreas.
A homenagem destaca a atuação de Raniery à frente da Fecomércio-RO, marcada pelo fortalecimento do setor produtivo, incentivo à geração de empregos e pelo diálogo permanente com entidades públicas e privadas em prol do crescimento econômico e social do estado.
