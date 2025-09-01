Deputada Sílvia Cristina participa mais um ano da Festa do Leite, no distrito de Palmeiras, em Nova Mamoré

Publicada em 01/09/2025 às 09h04
A deputada federal Sílvia Cristina participou mais um ano da Festa do Leite, na Linha 20, no distrito de Palmeiras, em Nova Mamoré. Em sua 7ª edição, o evento teve como ponto alto a produção de um enorme queijo, com 55 quilos, o maior já produzido.
“É uma alegria participar dessa festa, que valoriza a produção leiteira da região, uma das principais do setor no Estado. Esse evento fortalece o setor, pois estimula melhorias na genética do rebanho, no manejo da pastagem e do gado. E a cada ano que venho, a Festa do Leite está maior, mais bonita e mais organizada e parabéns à organização e à comunidade da Linha 20”, disse a deputada.
O evento reúne produtores rurais e a população, ressaltando a importância da cadeia produtiva do leite e promove uma série de atividades de fortalecimento do setor. Sílvia Cristina destinou R$ 200 mil para a Associação dos Produtores Rurais de Palmeiras (Asprop), presidida pelo Joselito Santos, o Tamaninho, para a construção de um barracão que hoje integra a estrutura da Festa do Leite e também serve para outras atividades da comunidade.
R$ 1 milhão
No evento, Sílvia Cristina anunciou investimento de R$ 1 milhão para a entidade fortalecer a atuação de fomento à pecuária leiteira no distrito de Palmeiras. “O Tamaninho e toda a organização estão de parabéns e destaco o apoio do prefeito Marcélio Brasileiro. Assegurei recurso para tornar o evento cada vez maior, fortalecendo a cadeia produtiva do leite, estimulando os produtores”, completou a deputada. Além de Tamaninho, o Jacaré, que também integra a organização da Festa, estava presente, além do prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro, o vice-prefeito, Sergio Bermond; o prefeito de Guajará-Mirim, Netinho, acompanhado da primeira-dama e secretária de Ação Social, Laís; o vice-prefeito Ricardo Maia, o presidente da Câmara de Nova Mamoré, Adalto, e os vereadores Irmão Jô, Sargento Milton e Toinho Barroso.
