Deputada Gislaine Lebrinha destina R$ 1,9 milhão para obras em Alvorada do Oeste

Publicada em 20/09/2025 às 08h30
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou R$ 1.980.000,00 para obras de bloqueteamento e aquisição de aduelas em Alvorada D’Oeste. O recurso foi solicitado pelo prefeito Jair Luiz e pelo vereador Diego e já está disponível na conta da prefeitura.
As obras devem ser iniciadas nos próximos meses e têm como objetivo facilitar o acesso e melhorar a infraestrutura das ruas. A deputada afirmou que acompanhará a execução e pretende participar da inauguração.
“Estamos atendendo a demanda da comunidade e trabalhando para melhorar o dia a dia das pessoas. Essas obras vão facilitar o acesso e beneficiar famílias de toda a cidade”, disse Gislaine Lebrinha.
A deputada também anunciou que novos recursos serão destinados ao município em breve, reforçando o compromisso com o desenvolvimento local.
