Empresário com pistola é preso em boate após ameaçar servidor publico

Publicada em 15/02/2026 às 10h20
A equipe do sargento Rocha do 1° Batalhão da Polícia Militar prendeu um empresário de 42 anos acusado dos crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo e receptação de pistola furtada. O amigo dele também foi detido.
Nas primeiras horas da manhã deste domingo (15) o acusado armado com uma pistola calibre 9mm teria ameaçado um servidor público estadual de 25 anos.
A vítima contou que estava atravessando a Avenida Pinheiro Machado em frente a uma boate de esquina com a Rua José de Alencar, no Centro de Porto Velho (RO), quando o empresário em um carro quase o atropelou.
Nisso, os dois passaram a discutir e o empresário desceu do carro armado fazendo ameaças.
Um sargento da PM de folga flagrou a ação e rapidamente conseguiu desarmar o empréstimo. Porém, o acusado saiu correndo para dentro da boate na esquina e se trancou.
Os policiais tiveram que pedir reforço para o local e após arrombamento da porta o acusado foi preso. Os militares verificaram que a arma que ele portava era produto de furto.
Um amigo do empresário, de 25 anos, também acabou preso armado com um facão, pois teria se envolvido na confusão fazendo ameaças.
Os dois foram levados ao Departamento de Flagrantes.
