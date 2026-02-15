Motorista é preso ao ser flagrado com 51 tabletes de cocaína

Publicada em 15/02/2026 às 10h10
Durante a deflagração da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, na manhã deste sábado (14), em Guajará-Mirim/RO, uma ação integrada das forças de segurança pública resultou na apreensão de aproximadamente 52,2 quilos de pasta base de cocaína.
A ocorrência foi registrada nas imediações da Avenida Boucinha de Menezes com a Avenida Marechal
Deodoro, área central do município. A guarnição do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), em conjunto com o Pelotão de Operações com Cães/BPChoque, 6° BPM e GEI/SESDEC, realizavam patrulhamento ostensivo com foco no combate a crimes transfronteiriços quando visualizou um veículo Honda Civic, cor prata, em atitude suspeita.
Após ordem de parada e acompanhamento tático, foi realizada a abordagem. Durante busca veicular, os policiais localizaram 51 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando cerca de 52.200 gramas do entorpecente. Também foram apreendidos R$ 384,00 em espécie e um aparelho celular da marca Samsung.
O condutor, um homem de 34 anos de idade, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Guajará-Mirim, autoridade competente para os procedimentos cabíveis.
O prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 2.655.663,00, considerando o entorpecente, o veículo, o dinheiro em espécie e o aparelho celular apreendidos.
Justiça, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, e tem como objetivo intensificar o combate aos crimes transfronteiriços, especialmente o tráfico de drogas, fortalecendo a segurança pública nas regiões de fronteira.
A população pode colaborar com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia do BPFRON: (69) 99985-0805 (WhatsApp e ligações)
