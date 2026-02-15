Publicada em 15/02/2026 às 09h40
Interessante que quando eu ouvia soldados do BEC cantando o hino da corporação, parecia-me sempre comparar com hinos de filmes sobre a II Guerra Mundial e, pergunta daqui e dali, eu soube que o hino era trabalho de um capitão do 5º e um alemão que teria sido soldado nazista.
O melhor relato que encontrei foi revendo um artigo assinado pelo jornalista Ciro Pinheiro (), publicado em 2010 sobre os 50 anos de criação do 5º Batalhão de Engenharia de Construção, e o que eu sempre estranhei – que um ex-soldado do Afrikakorps (*)
O jornalista estava na cerimônia do cinquentenário do 5º, quando foram apesentadas várias cenas das atuações do Batalhão e relatos da história da corporação criada pelo presidente Castelo Branco em 1965 mas que só se instalou em Porto Velho em 1966.
No artigo “QUINTO BEC CANTA SUA HISTÓRIA”, Ciro lembra a narrativa apresentada sobre o hino: “Era o fim de um dia nublado e lamacento de setembro ou outubro de 1967, quando o chefe da seção técnica do Batalhão chegou ao Clube Rio Madeira e encontrou sentados na escadaria o capitão Pastor e um civil meio calvo, de aspecto estrangeiro. Eles estavam em compenetrada conversação, mistura de português e inglês”.
“Às vezes cantarolavam e batiam com o pé direito, ritmadamente no chão, numa cadência de um homem a pé”. Depois soube-se que o estrangeiro havia sido sargento no exército alemão, no Áfricakorps do Marechal Römmel.
Ciro segue com a exposição feita no batalhão: “Naquele fim de tarde o capitão Pastor, juntamente com um ex-sargento alemão, comporia a canção do Batalhão, adaptada da aguerrida música da “Panzer kaidi” (*). A Canção do 5º BEC é ouvida, com emoção, desde o ano de 1967 em todas as formaturas do Batalhão”.
(*) https://www.gentedeopiniao.com.br/colunista/ciro-pinheiro/quinto-bec-canta-sua-historia
(**) O Deutsches Afrikakorps (DAK), mais conhecido por Afrikaorps, foi a tropa alemã no Norte da África na II Guerra Mundial, cujo comandante era o mais famoso general de Hitler, Erwin Rommel.
