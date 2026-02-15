PRF prende passageira de ônibus com 6 kg de “supermaconha” em Vilhena

Publicada em 15/02/2026 às 09h50
Na manhã deste sábado, 14, o passageiro de um ônibus interestadual foi preso em Vilhena, após o veículo ser abordado por uma esquipe da PRF, no posto da corporação na BR 364, saída da cidade para Cuiabá (MT).
Durante a fiscalização dos policiais rodoviários federais, o homem de 31 anos, que teve seu nome preservado, teria apresentado intenso nervosismo, como respostas desconexas aos questionamentos, e mãos trêmulas.
Pelo ticket da bagagem, os agentes descobriram mais e 6 kg de skunk, droga conhecida como “supermaconha” no compartimento falso da mala dele. Preso em flagrante, o passageiro confessou que tinha recebido R$ 2.500,00 em Manaus (AM) para levar o entorpecente até Cuiabá (MT).
Após a apreensão, o acusado teve direito a acesso ao banheiro, a água e alimentação, sendo apresentado, em seguida, junto com a droga, na Polícia Civil, em Vilhena.
