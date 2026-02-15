Colisão frontal entre veículos deixa dois mortos em Ouro Preto do Oeste

Publicada em 15/02/2026 às 10h00
Um grave acidente registrado na noite deste sábado (14), por volta das 20h, na Linha 200, nas proximidades do Campo da Conejo, em Ouro Preto do Oeste, terminou em tragédia. A colisão frontal envolveu um Chevrolet Onix e uma caminhonete Toyota Hilux.
De acordo com as informações levantadas no local, o impacto foi extremamente violento. O Onix ficou completamente destruído após a batida. Os dois ocupantes do veículo de passeio, identificados como Adenilson e Genilson, morreram ainda no local. Eles seriam irmãos.
Após a colisão, houve risco de incêndio no automóvel, devido à gravidade dos danos na parte dianteira. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram socorro aos ocupantes da Hilux, que foram encaminhados para atendimento médico. O estado de saúde deles não foi informado até o momento.
A Polícia Militar isolou a área para garantir a segurança e aguardou a chegada da perícia técnica, responsável pelos procedimentos de praxe e pela apuração das circunstâncias do acidente. O trânsito na região ficou parcialmente interditado durante os trabalhos.
O caso segue sob investigação, e novas informações poderão ser divulgadas após a conclusão dos levantamentos oficiais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!