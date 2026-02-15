Homem pede socorro em posto após ser agredido durante o carnaval

Por pvhnoticias.com
Publicada em 15/02/2026 às 10h20
Publicada em 15/02/2026 às 10h20
Um homem de 43 anos foi vítima de agressão na madrugada deste domingo (15), enquanto curtia o carnaval na região central de Porto Velho.
Segundo a PM, o homem sangrando bastante com várias lesões pelo corpo chegou pedindo socorro em um posto de combustíveis no bairro Areal, dizendo ter sido atacado por um desconhecido.
O rapaz disse que havia acabado de mandar a mulher e os filhos embora em um carro de aplicativo, para continuar curtindo a festa quando foi atacado. Uma equipe do Samu prestou socorro e encaminhou ao Hospital João Paulo II.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!