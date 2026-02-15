PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem fortes precipitações neste domingo (15)

Publicada em 15/02/2026 às 09h30
A previsão do tempo para este domingo (15) indica instabilidade em grande parte da Região Norte.
No Acre e em Rondônia, o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
No Amazonas, a expectativa é de chuvas mais intensas em Borba, na região do Madeira; Novo Aripuanã, no Sul amazonense; e Apuí, também no Sul do estado.
Em Roraima, o céu deve permanecer com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva forte.
No Amapá, as precipitações mais intensas são esperadas em Mazagão e Vitória do Jari, municípios localizados no Sul do estado.
Já no Pará e no Tocantins, a instabilidade será persistente ao longo do dia, com possibilidade de chuva em diferentes regiões.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
