Deputado Pedro Fernandes amplia investimentos e fortalece a saúde pública em Rondônia

O fortalecimento da saúde pública do Estado de Rondônia tem sido uma das prioridades do mandato do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). Desde a estruturação do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Cujubim, ainda no período em que esteve à frente da Prefeitura (2017–2022), até a destinação de recursos parlamentares para ampliação dos atendimentos, o trabalho tem gerado resultados concretos para a população da região.
A construção do Centro Cirúrgico de Cujubim foi idealizada com o objetivo de reduzir a dependência de outros municípios na realização de procedimentos cirúrgicos. Foi inaugurado em 2023, consolidando um avanço histórico para a saúde local, e já foram realizados cerca de 1.500 procedimentos cirúrgicos por meio do mandato do deputado.
Antes da implantação do centro cirúrgico, muitos moradores precisavam enfrentar longas viagens, filas de espera e anos de sofrimento. Hoje, procedimentos que antes pareciam distantes acontecem dentro do próprio município, mudando realidades e devolvendo qualidade de vida a centenas de famílias.
Entre essas histórias está da Marizete Ferreira de Souza, de 53 anos, que teve a vida transformada. Ela realizou três cirurgias, e relembra o período em que convivia diariamente com a dor. “Hérnia não dá paz. Era dor todo dia, remédio direto. Quando surgiu a sala cirúrgica aqui, foi uma bênção. Consegui fazer todo o tratamento e operar”, relatou.
Outra história marcante é a de Maria Aparecida Morona, que realizou cirurgias de lipoma, vesícula e catarata no sistema público municipal. A mãe dela também foi beneficiada com cirurgia de catarata. “Eu fiquei anos indo e voltando para Porto Velho e nunca conseguia fazer as cirurgias. Aqui em Cujubim foi diferente, fui chamada, fiz os exames e deu tudo certo”, ressaltou.
Por meio do mandato parlamentar, Pedro Fernandes passou a destinar recursos para o custeio de cirurgias eletivas, com foco na redução da fila do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo mais agilidade, dignidade e qualidade de vida aos pacientes atendidos. “Fortalecer a saúde pública é garantir dignidade, agilidade no atendimento e qualidade de vida para a população. Nosso compromisso é continuar investindo em estrutura, serviços e custeio para que nossa região tenha uma rede de saúde cada vez mais preparada para atender quem precisa”, reforçou o deputado.
O conjunto das ações que também envolve investimentos em cirurgias eletivas no município de Monte Negro, consolida uma política de mandato voltada ao fortalecimento da rede de saúde, priorizando planejamento, continuidade administrativa e compromisso com resultados efetivos, assegurando atendimento mais próximo, humanizado e eficiente à população de Rondônia.
