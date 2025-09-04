COREME de Pimenta Bueno convoca candidatos selecionados para matrícula na Residência Médica

Por ascom
Publicada em 04/09/2025 às 16h05
Publicada em 04/09/2025 às 16h05
A Comissão de Residência Médica (COREME) de Pimenta Bueno divulgou a convocação para matrícula dos candidatos aprovados no Edital COREME nº 01/2025, referente às vagas remanescentes do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, com início no período letivo de setembro de 2025.
Foram convocados os seguintes candidatos, conforme classificação final:
Abrahão Thomaz Neto – Aprovado
Nayara Rocha dos Santos – Aprovado
Local e horário de matrícula:
As matrículas devem ser realizadas no dia 5 de setembro de 2025, das 8h às 13h, na:
Secretaria Municipal de Saúde – Av. Presidente Dutra, 654, Pimenta Bueno/RO.
A documentação necessária está listada nos Anexos I e II do edital. O candidato que não comparecer dentro do prazo ou deixar de apresentar a documentação exigida será automaticamente eliminado do certame.
Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected]
Confira a publicação oficial: Homologação final - com os aprovados
Convocados para efetuarem a matrícula:
Foram convocados os seguintes candidatos, conforme classificação final:
Abrahão Thomaz Neto – Aprovado
Nayara Rocha dos Santos – Aprovado
Local e horário de matrícula:
As matrículas devem ser realizadas no dia 5 de setembro de 2025, das 8h às 13h, na:
Secretaria Municipal de Saúde – Av. Presidente Dutra, 654, Pimenta Bueno/RO.
A documentação necessária está listada nos Anexos I e II do edital. O candidato que não comparecer dentro do prazo ou deixar de apresentar a documentação exigida será automaticamente eliminado do certame.
Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected]
Confira a publicação oficial: Homologação final - com os aprovados
Convocados para efetuarem a matrícula:
Comentários
Seja o primeiro a comentar!