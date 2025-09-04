COREME de Pimenta Bueno convoca candidatos selecionados para matrícula na Residência Médica
Publicada em 04/09/2025 às 16h05
 A Comissão de Residência Médica (COREME) de Pimenta Bueno divulgou a convocação para matrícula dos candidatos aprovados no Edital COREME nº 01/2025, referente às vagas remanescentes do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, com início no período letivo de setembro de 2025.

Foram convocados os seguintes candidatos, conforme classificação final:

Abrahão Thomaz Neto – Aprovado

Nayara Rocha dos Santos – Aprovado

Local e horário de matrícula:

As matrículas devem ser realizadas no dia 5 de setembro de 2025, das 8h às 13h, na:
Secretaria Municipal de Saúde – Av. Presidente Dutra, 654, Pimenta Bueno/RO.

A documentação necessária está listada nos Anexos I e II do edital. O candidato que não comparecer dentro do prazo ou deixar de apresentar a documentação exigida será automaticamente eliminado do certame.

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected]

Confira a publicação oficial: Homologação final - com os aprovados

Convocados para efetuarem a matrícula: 
