Confira próxima rodada da 5ª Copa Society Embratel em Vilhena

Publicada em 03/09/2025 às 14h10
A 5ª Copa Society Embratel, em Vilhena, terá mais uma rodada de disputas acirradas a partir desta sexta-feira, 5 de setembro.
A competição, que reúne equipes das categorias Sub-15, Feminino e Livre, vem atraindo grande público ao campo da Embratel e promete emoções dentro e fora das quatro linhas.
Confira os confrontos da rodada:
SEXTA-FEIRA (05/09)
19h15: Corrêa x Bem Amigos
20h15: Atlantic United x Liverpoll
SÁBADO (06/09)
14h30 (Sub-15): Projeto Missões x Aroeirense
15h30 (Sub-15): Asvad x América
16h30 (Feminino): Realeza x Reação
17h30 (Livre): JR FC x Magnum
18h30 (Livre): Real Liberdade x Paysandu “B”/Frutos de Goiás
DOMINGO (07/09)
08h30 (Livre): Racing x AFC Central
09h30 (Livre): JBS x Club Embratel
10h30 (Feminino): Águia Dourada x Tawandê
14h30 (Livre): Paysandu “A”/Frutos de Goiás x Tornado
15h30 (Livre): Largados x E.C Tawandê
A organização destaca que a Copa Society Embratel tem como objetivo incentivar o esporte amador e fortalecer o espírito de integração entre atletas, famílias e comunidade vilhenense.
