Comunidade de Rio Branco recebe caminhão-pipa fruto de emenda do Deputado estadual Luizinho Goebel no valor de R$ 780 mil

O distrito de Rio Branco, em Campo Novo de Rondônia, recebeu nesta semana um caminhão-pipa adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel. O investimento, no valor de R$ 780 mil, tem como objetivo reforçar o atendimento às necessidades da população, especialmente no abastecimento de água e no apoio às demandas da comunidade rural
Durante a cerimônia de entrega, o deputado destacou o compromisso em destinar recursos para fortalecer o desenvolvimento do município e ampliar as condições de infraestrutura tanto na área urbana quanto rural
O ato contou ainda com a presença de lideranças locais, entre elas o vereador Marciel, a vereadora Juliana, o chefe de campo Gilson, a secretária de Obras Adriana e o vice-prefeito Adeilson. As autoridades ressaltaram a importância do novo equipamento para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população
A chegada do caminhão-pipa representa um reforço significativo para o município, especialmente em períodos de estiagem, quando o abastecimento de água se torna um dos maiores desafios enfrentados pelas comunidades
Com essa entrega, a administração municipal, em parceria com representantes estaduais, busca atender de forma mais eficaz as necessidades dos moradores, garantindo mais suporte às atividades rurais e às famílias que dependem do abastecimento regular de água.
