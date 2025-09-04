Com apoio de Ezequiel Neiva, Nova Mamoré substitui pontes de madeira por tubos PEAD

Publicada em 04/09/2025 às 12h02
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) segue transformando a realidade da zona rural do município de Nova Mamoré, com investimentos diretos em infraestrutura. O foco atual é a substituição de pontes antigas de madeira por tubos PEAD (Polietileno de Alta Densidade), uma alternativa mais durável, segura e eficaz para melhorar o tráfego nas estradas vicinais. A ação conta com o apoio dos vereadores Adalto Ferreira (União Brasil) e Jair da 29 (PL) além dos ex-vereadores Abílio Baiano e Zé Carlos.
Ezequiel Neiva tem atuado firme na infraestrutura da zona rural de Nova Mamoré (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
A próxima etapa dos trabalhos será realizada na 5ª Linha do Ribeirão, onde 50 pontes de madeira serão substituídas. Segundo Ezequiel Neiva, os recursos já foram viabilizados e estão à disposição da prefeitura para execução da obra.
“Agora chegou a vez da 5ª Linha, onde 50 pontes de madeira serão substituídas por tubos PEAD. Fizemos o recurso necessário para que o prefeitoMarcélio Brasileiro (PL) pudesse realizar essa melhoria, garantindo melhores condições de trafegabilidade para toda a população”, destacou o parlamentar.
Só neste ano, o deputado destinou R$ 2 milhões para a compra dos tubos PEAD em Nova Mamoré, recursos que já estão na conta da prefeitura de Nova Mamoré. O objetivo, segundo ele, é atender uma das maiores demandas das comunidades rurais: a qualidade e segurança das estradas.
“Estamos realizando a distribuição de diversos tubos PEAD, além da construção de uma ponte de concreto e aço na Linha 29-B. Esses investimentos representam uma nova realidade para os moradores da região. Estamos falando de acesso facilitado às escolas, transporte seguro para os estudantes, melhoria no tráfego e no escoamento da produção agrícola. São benefícios concretos para quem vive e trabalha no campo”, reforçou Ezequiel Neiva.
Foto: Nilson Nascimento
