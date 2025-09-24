Colorado do Oeste vai reformar ginásio com emenda de 400 mil do Deputado Thiago Flores

Publicada em 24/09/2025 às 15h09
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) destinou R$ 400.000,00, via transferência especial para a prefeitura de Colorado do Oeste, para a reforma e ampliação do Ginásio Municipal. O recurso já está na conta da prefeitura, fruto de parceria com a vereadora Sandra Ribeiro e o secretário de esportes Wender Silva.
O ginásio reformado oferecerá melhor estrutura para esportes, lazer, eventos culturais e atividades comunitárias dentro do município. Com mais espaço, será possível acomodar público maior, instalar novos equipamentos e dar acessibilidade para pessoas com deficiência, garantindo espaços de convivência e esporte de qualidade.
“Investir em esporte é investir em saúde, autoestima e convivência comunitária. Esse ginásio será referência em Colorado do Oeste para os jovens e para quem ama esporte. É compromisso que se concretiza”, disse Thiago Flores.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!