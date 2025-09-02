Colisão entre duas caminhonetes deixa feridos na 18, próximo a Parecis

Publicada em 02/09/2025 às 08h30
Na noite desta segunda-feira (02), um grave acidente envolvendo duas caminhonetes foi registrado na Linha P-18 Nova, próximo ao município de Parecis (RO).
De acordo com informações, o condutor de uma Toyota Hilux seguia pela referida linha no sentido Santa Luzia D’Oeste, quando se deparou com uma Fiat Toro que transitava em direção contrária. O motorista da Hilux ainda tentou evitar a colisão, retirando o veículo da estrada, mas a carroceria acabou atingindo a parte frontal da Toro.
Com o impacto, a Hilux saiu da via e capotou, ficando totalmente destruída. A força da batida foi tão intensa que arrancou a roda dianteira da Fiat Toro e a roda traseira da Hilux.
Uma pessoa sofreu um corte profundo na cabeça e foi socorrida para atendimento médico.
A Polícia Militar esteve no local registrando a ocorrência e, em seguida, a Polícia Científica realizou os trabalhos periciais.
