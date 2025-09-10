Cernic em Cacoal recebe mais um recurso da deputada federal Sílvia Cristina

Publicada em 10/09/2025 às 10h13
Por mais um ano, está assegurado o recurso da deputada federal Sílvia Cristina ao Cernic, em Cacoal. A entrega de R$ 100 mil para manutenção e custeio da instituição, ocorreu na tarde desta terça-feira (9). O recurso atendeu o pedido do vereador Paulinho do Cinema.
“Destinamos R$ 100 mil para ajudar na manutenção e despesa da entidade, que faz um trabalho de inclusão e de amor espetacular! Aproveitei para anunciar que o Cernic vai receber em breve, uma van para o transporte dos alunos, fruto também de nossas emendas”, disse a deputada.
O Cernic atende cerca de 300 crianças e adolescentes de Cacoal e também de municípios vizinhos, como Ministro Andreazza, Pimenta Bueno e São Felipe do Oeste.
Na solenidade, estavam presentes o presidente do Cernic, Edinho Corá, a diretora Nalzira de Fátima, junto com diretores e famílias de alunos. O prefeito Adailton Furia, a primeira-dama Joliane Furia, o deputado estadual Cassio Gois, e os vereadores Zivan Almeida e Paulinho do Cinema também marcaram presença.
