Categoria se organiza: Servidores do Judiciário de Rondônia escolhem representantes políticos para as eleições de 2026

Publicada em 05/09/2025 às 14h29
Em um movimento inédito de articulação e fortalecimento político, os servidores do Poder Judiciário de Rondônia realizaram uma votação interna para eleger representantes da categoria que disputarão cargos legislativos nas eleições de 2026. A iniciativa, organizada pela UniServ (União dos Servidores do Judiciário pela Representatividade Política), contou com duas etapas de votação e envolveu centenas de servidores de todo o estado.
Os escolhidos
Para pré-candidato a deputado federal, foi eleito Rafael Campanha, que é Oficial de Justiça e professor e, já concorreu a vereador nas eleições municipais de 2024, quando obteve mais de setecentos votos. Já como pré-candidato a deputado estadual, o nome escolhido pela maioria dos servidores foi André Coelho, que é Contador e atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Rondônia (SINJUR).
A escolha dos nomes foi feita de forma democrática, com uma ampla participação da categoria. Bastidores indicam que os servidores querem essas duas cadeiras nos parlamentos Federal e Estadual.
São quase cinco mil servidores
A mobilização surgiu da percepção, cada vez mais evidente, de que pautas fundamentais para a valorização da categoria não têm avançado, enquanto outras propostas prejudiciais, como a terceirização de serviços, ganham força. Diante disso, os servidores entenderam que é preciso ocupar espaços políticos para defender seus direitos e ampliar a atuação da categoria nas esferas de poder.
“Essa movimentação mostra o amadurecimento político dos servidores e o desejo de ter representantes verdadeiramente comprometidos com as causas do Judiciário”, afirmou um dos organizadores da UniServ.
Sobre a UniServ
A UniServ é uma iniciativa construída por um grupo de servidores que busca promover a representatividade política da categoria do Judiciário. Com apoio do Sindicato do Judiciário, da Associação dos Oficiais de Justiça e da Associação Recreativa Amigos, a UniServ tem promovido ações de engajamento político, debates públicos e participação ativa dos servidores.
Entre os princípios da UniServ está a defesa de uma atuação organizada da categoria para influenciar políticas públicas, garantir direitos e eleger representantes comprometidos com o serviço público.
Próximos passos
Agora, com os nomes escolhidos, a categoria iniciará um novo processo: a busca por partidos políticos viáveis, que garantam estrutura e condições reais de disputa eleitoral em 2026. Rafael e André deverão liderar esse diálogo ao lado das entidades representativas e da própria base de servidores.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!