Candidatos de centro-direita ao Senado envolvem Rocha, Sílvia, Rogério, Camargo e Scheid; centro-esquerda Acir, Fátima e Confúcio; Justiça suspende greve da saúde

Eleições – As eleições de outubro do próximo ano poderão criar uma série de dificuldades para o governador Marcos Rocha, que assumiu a presidência regional do União Brasil recentemente. Uma das missões de maior relevância será organizar o partido na capital e no interior, para poder firmar sua pré-candidatura ao Senado em 2026, além de as candidaturas a deputado federal e Assembleia Legislativa. O União tem hoje três dos oito deputados federais e cinco dos 24 estaduais. É a maior bancada na Câmara Federal e na Ale-RO. A missão de Rocha na direção do União Progressista é manter ou no mínimo ampliar as bancadas federal e estadual e lutar pelas duas das três vagas do Senado que estarão na disputa em 2026, sendo uma para ele. Hoje o União teria, além de Rocha, a deputada federal, presidente regional do PP, Silvia Cristina, que é pré-candidata ao Senado.
Senado II – Um problema dos mais complexos que Rocha terá que resolver é sobre as duas vagas ao Senado. Ele é pré-candidato declarado, o mesmo ocorrendo com Sílvia Cristina, que foi reeleita pelo PL em 2022 com 64.941 votos, a segunda mais bem votada no Estado à Câmara Federal. São duas vagas em disputa, as dos senadores Confúcio Moura, presidente regional do MDB, que deverá tomar novos rumos em 2026, inclusive a possibilidade de vice do presidente Lula da Silva (PP), e Marcos Rogério, presidente estadual do PL, que deverá concorrer a mais uma reeleição. Rocha tem muitas chances de sucesso em sua caminhada rumo ao Senado, o mesmo ocorrendo com Sílvia Cristina, que desponta bem nas pesquisas realizadas por institutos especializados. Pelo nível dos candidatos, que estão na lista de prováveis postulantes ao Senado dificilmente serão eleitos os dois senadores do mesmo segmento político, no caso Rocha, Sílvia e Rogério, todos de centro-direita. De extrema direita tem o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) que já declarou publicamente, que é postulante ao Senado. De extrema direita tem, ainda, o pecuarista Bruno Scheid, chegado do ex-presidente Jair Bolsonaro que pretende ser senador.
Senador III – No caso de pré-candidatos de centro-esquerda também temos nomes em condições de entrar na disputa com chances, como o ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT, que deverá estar elegível até as convenções partidárias do próximo ano. A ex-senadora Fátima Cleide, do PT, é nome de peso para a disputa. Em 2022 foi candidata a deputada federal e somou 28.409 votos, a quinta mais bem votada. Não se elegeu devido a legenda. Confúcio Moura, um dos mais experientes políticos de Rondônia, que já foi prefeito de Ariquemes, deputado federal, governador em dois mandatos seguidos e senador, caso não seja guindado para disputar a vice-presidência com Lula, também tem chances de concorrer {a sucessão estadual. É importante lembrar, que, até 4 de abril do próximo ano, quando serão definidos os partidos políticos pelos candidatos teremos muitas mudanças no quadro atual. As possibilidades de um segmento político eleger os dois senadores é uma possibilidade hercúlea. Quem viver verá...
Candidatos – Ainda há muitos questionamentos sobre a posição do Senado, que promoveu alterações da Lei da Ficha Limpa que poderá favorecer políticos de Rondônia. Alguns dos mais conhecidos como o Ivo Cassol-PP, ex (prefeito, governador, senador), ex-prefeito e ex-senador Acir Gurgacz, presidente do PDT no Estado, e o ex-deputado estadual e ex-presidente da Ale-RO, Kaká Mendonça (PL). São políticos, que provavelmente estarão disputando cargos eletivos em 2026 e com enormes chances de sucesso, devido à proximidade que eles têm com o eleitorado, e já provaram isso nas urnas em eleições anteriores. Caso o presidente Lula da Silva (PT) sancione as mudanças aprovadas no Senado, provavelmente Cassol concorrerá a governador, Acir ao Senado e Kaká à Câmara Federal. O ex-deputado federal Nilton Capixaba, também inelegível em razão da Ficha Limpa provavelmente poderá entrar na disputa nas eleições de outubro do próximo ano. Importante: todos com chances reais de sucesso.
Greve – o Governo do Estado conseguiu, através da Justiça suspender a greve iniciada na terça-feira (2) pelos médicos, enfermeiros e demais servidores da saúde pública de Rondônia conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional de hoje (3) com a 2ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça (TJ) determinando a suspensão, inclusive estabelecendo multas diárias em caso de descumprimento da ordem. A decisão pela paralisação ocorreu, após assembleia dos servidores da saúde pública do Estado reivindicando melhorias salariais e condições de trabalho. Como decisão judicial é para ser cumprida os grevistas paralisaram a mobilização, mas certamente continuarão se manifestando contra o que seria descaso do Governo do Estado, via Sesau, com o povo menos favorecido financeiramente, que depende 100% da saúde pública.
O deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) protocolou requerimento convocando o Secretário de Estado da Saúde, Jefferson Ribeiro da Rocha para comparecer ao plenário da Ale-RO para explicar –ou tentar– a precária situação da saúde pública em Rondônia. A convocação é para terça-feira (9), às 15h +++ Nos bastidores da política circulam rumores (fortes), que em breve teremos mudanças no comando da Sesau (Secretaria de Estado da Saúde). E a direção da importante secretaria seria de pessoa muito ligada ao deputado federal Maurício Carvalho (União), agora forte parceiro do governador Marcos Rocha (UB), que assumiu recentemente a presidência do partido em Rondônia +++ Desde o dia 31 que Ji-Paraná está sem voos da Azul. A ligação aérea da companhia de Rondônia a Cuiabá também foi cortada recentemente +++ Além de cobrar preços exorbitantes, interromper voos sem aviso prévio a Azul não atende as mínimas necessidades do transporte aéreo comercial de Rondônia. E os políticos da área federal (senadores e deputados) pouco ou nada fazem para que a situação seja regularizada e seja liberada as rotas para empresas interessadas +++ A partir de hoje (3) a Unidade de Pronto Atendimento (UPAS) da Zona Leste em Porto Velho está fechada para reformas. O atendimento foi direcionado para a Rua Plácido de Castro, 2704, também na Zona Leste +++ A mudança está sendo feita (das 7h às 19h). Quem necessitar de atendimento deve procurar as UPAs da região.
