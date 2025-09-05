Campus Ji-Paraná abre seleção para professor do Curso de Cuidador Infantil II do Programa Mulheres Mil

Publicada em 05/09/2025 às 16h23
A vaga é para colaborador externo que irá ministrar a disciplina: Organização do Ambiente. Podem participar da seleção profissionais com graduação em Fisioterapia ou Enfermagem. A carga horária é de 12 horas presenciais e a remuneração será de R$ 50,00 por hora/aula.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por e-mail ([email protected]) até as 23h59 do dia 8 de setembro de 2025. O candidato deve enviar, em um único arquivo PDF, os seguintes documentos: Documento oficial de identificação com foto; CPF; Comprovante de residência atualizado (últimos 3 meses); Ficha de pontuação (Anexo III do edital), acompanhada dos títulos comprobatórios de formação e experiência.
A seleção será realizada por análise de documentação e pontuação de formação acadêmica e experiência profissional. O resultado final será divulgado em 15 de setembro de 2025, no portal do IFRO.
O edital completo pode ser consultado no portal de seleção do IFRO.
Programa Mulheres Mil
O Programa Bolsa Formação Mulheres Mil tem como objetivo promover o desenvolvimento educacional, social e econômico de mulheres em situação de vulnerabilidade, garantindo acesso à educação, qualificação profissional e melhores condições de vida.
