Campus Ji-Paraná abre seleção para professor do Curso de Cuidador Infantil II do Programa Mulheres Mil
Por ASCOM/IFRO
Publicada em 05/09/2025 às 16h23
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ji-Paraná, está com inscrições abertas para a seleção de professor formador do Curso de Cuidador Infantil – Turma II, na modalidade presencial, ofertado pelo Programa Mulheres Mil. O edital nº 178/2025 foi publicado em 28 de agosto de 2025.

A vaga é para colaborador externo que irá ministrar a disciplina: Organização do Ambiente. Podem participar da seleção profissionais com graduação em Fisioterapia ou Enfermagem. A carga horária é de 12 horas presenciais e a remuneração será de R$ 50,00 por hora/aula.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por e-mail ([email protected]) até as 23h59 do dia 8 de setembro de 2025. O candidato deve enviar, em um único arquivo PDF, os seguintes documentos: Documento oficial de identificação com foto; CPF; Comprovante de residência atualizado (últimos 3 meses); Ficha de pontuação (Anexo III do edital), acompanhada dos títulos comprobatórios de formação e experiência.

A seleção será realizada por análise de documentação e pontuação de formação acadêmica e experiência profissional. O resultado final será divulgado em 15 de setembro de 2025, no portal do IFRO.

O edital completo pode ser consultado no portal de seleção do IFRO.

Programa Mulheres Mil

O Programa Bolsa Formação Mulheres Mil tem como objetivo promover o desenvolvimento educacional, social e econômico de mulheres em situação de vulnerabilidade, garantindo acesso à educação, qualificação profissional e melhores condições de vida.

