Campanha “Setembro Verde” reforça doação de órgãos como gesto de solidariedade e amor ao próximo

Em meio à dor da perda, o gesto de doar órgãos pode representar esperança para muitas pessoas. É isso que propõe a campanha “Setembro Verde”, que reforça a importância da conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos em Rondônia. Um único doador pode salvar até oito vidas e beneficiar mais de dez pessoas, tornando esse ato um dos maiores gestos de solidariedade e amor ao próximo.
A campanha Setembro Verde é um convite ao diálogo. Para ser doador não é necessário deixar nada por escrito, somente comunicar o desejo à família. É a autorização familiar que torna possível esse gesto de amor, capaz de salvar vidas todos os dias no país.
A decisão de doar não apenas oferece uma nova chance para quem espera por um transplante, mas também ajuda a transformar o luto em um ato de esperança. Os órgãos são destinados a uma lista única de espera do Ministério da Saúde (MS).
A paciente Chrislane Batista Ferreira, que recebeu um transplante de rim em Rondônia, contou que ganhou uma nova vida. “Foi uma fase muito importante para mim. Quando tive a notícia de que receberia um rim, nem acreditei, parecia um sonho. Sou muito grata, porque hoje eu tenho uma vida nova”, relatou.
DOAÇÃO
Atualmente, um doador falecido pode doar fígado, rins, córneas, pâncreas, intestino, veias, ossos e tendões. O diálogo dos profissionais de saúde acontece com a família quando há a confirmação de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória.
Segundo o titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, o envolvimento da população é essencial para que o sistema funcione. “Conversar com a família sobre o desejo de ser doador é o primeiro passo para fazer a diferença. É com a solidariedade da população que conseguiremos salvar ainda mais vidas”, destacou.
PROGRAMAÇÃO SETEMBRO VERDE
Porto Velho
11/9/2025 – Encontro sobre doação de órgãos
Local: Conselho Regional de Enfermagem (Coren/RO)
Horário: 9h
Atividade voltada para a conscientização da importância da doação de órgãos
12/9/2025 – Evento alusivo a doação de órgãos
Local: Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO)
Horário: 10h
Evento alusivo à doação de órgãos, com foco na responsabilidade cidadã e institucional
22/9/2025 – Evento “Pit Stop pela Vida”
Local: Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro
Horário: 9h
Atividade interativa e educativa sobre doação de órgãos
23/9/2025 – Evento “Pit Stop pela Vida”
Local: Policlínica Oswaldo Cruz (POC)
Horário: 9h
Atividade interativa e educativa sobre doação de órgãos
24/9/2025 – Campanha de sensibilização a doação de órgãos
Local: Hospital e Pronto Socorro João Paulo II
Horário: 9h
Atividade voltada para a conscientização da importância da doação de órgãos
27/9/2025 – Campanha de sensibilização a doação de órgãos
Local: Parque da Cidade
Horário: 16h
Ação voltada para informação rápida e sensibilização do público
Cacoal
10/9/2025 – Campanha de sensibilização a doação de órgãos
Local: Hospital dos Acidentados de Cacoal
Horário: 16h
Ação voltada para capacitação e sensibilização dos profissionais de saúde
27/9/2025 – Apresentação do serviço da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT)
Local: Conselho Municipal da Saúde de Cacoal (CMS)
Horário: 17h
Atividade voltada para a conscientização da importância da doação de órgãos
