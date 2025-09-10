Campanha Setembro Amarelo: TRT-14 promove saúde mental e valoriza a vida
Por Secom/TRT-14 (Yonara Werri )
Publicada em 10/09/2025 às 16h23
 Neste Setembro Amarelo, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), por meio da Comissão do Programa Trabalho Seguro, lança campanha Setembro Amarelo, com foco na saúde mental. Outdoors com mensagens de acolhimento e incentivo à busca por ajuda, foram instalados em locais de grande circulação, reforçando que falar é o primeiro passo para a cura.

Pontos de instalação dos outdoors:

Outdoor da BR-364 – desvio da Av. Jatuarana

Porto Velho/RO

BR-364 – Desvio da Av. Jatuarana

Av. Carlos Gomes – Próximo à Praça das Três Caixas d’Água

Rua Carlos Gomes com Buenos Aires

Av. Vieira Caúla – Saída do Colégio Sapiens, sentido Centro

Ji-Paraná/RO

BR-364, próximo ao Anel Viário (lado esquerdo, sentido Cuiabá)

Primeiro Distrito – Centro, Rua Dois de Abril, esquina com Rua Seis de Maio

Primeiro Distrito – Jardim dos Migrantes, Av. Monte Castelo ao lado do CREA, sentido IFRO

Rio Branco/AC

Estrada Dias Martins – Em frente à FAAO

Via Verde – Em frente ao Shopping

Rodovia AC-40 – Após a Expoacre, próximo ao SEST/SENAT

Situação da depressão e a importância do ambiente de trabalho saudável

A depressão atinge milhões de pessoas no mundo. No Brasil, cerca de 11,5 milhões enfrentam a doença, colocando o país com a maior prevalência da América Latina.

Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, em 2024, os afastamentos por transtornos mentais cresceram 68%. A maioria dos casos envolveu mulheres com quadros de ansiedade e depressão.

O ambiente de trabalho exerce papel decisivo na preservação da saúde mental. Por isso, investir não apenas na segurança física, mas também no cuidado psicológico, é essencial para promover bem-estar, produtividade e confiança entre os trabalhadores.

Fique atento a sinais como:

Isolamento

Mudanças de humor

Perda de interesse

Alterações no sono ou alimentação

Falas sobre morte

Como ajudar ou buscar ajuda

É comum que quem enfrenta depressão ou pensamentos suicidas não consiga pedir ajuda diretamente. Se você perceber esses sinais em alguém próximo, ouvir sem julgamentos é fundamental. Esteja presente, ofereça companhia e incentive a busca por apoio profissional. Em situações de risco, procure imediatamente ajuda especializada.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) está disponível 24 horas pelo número 188, o serviço gratuito e sigiloso.

A Comissão Trabalho Seguro do TRT-14 reforça: você não está sozinho. Sua vida importa. Falar é o primeiro passo para a cura. 

