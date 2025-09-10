Campanha Setembro Amarelo: TRT-14 promove saúde mental e valoriza a vida

Publicada em 10/09/2025 às 16h23
Neste Setembro Amarelo, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), por meio da Comissão do Programa Trabalho Seguro, lança campanha Setembro Amarelo, com foco na saúde mental. Outdoors com mensagens de acolhimento e incentivo à busca por ajuda, foram instalados em locais de grande circulação, reforçando que falar é o primeiro passo para a cura.
Pontos de instalação dos outdoors:
Outdoor da BR-364 – desvio da Av. Jatuarana
Porto Velho/RO
BR-364 – Desvio da Av. Jatuarana
Av. Carlos Gomes – Próximo à Praça das Três Caixas d’Água
Rua Carlos Gomes com Buenos Aires
Av. Vieira Caúla – Saída do Colégio Sapiens, sentido Centro
Ji-Paraná/RO
BR-364, próximo ao Anel Viário (lado esquerdo, sentido Cuiabá)
Primeiro Distrito – Centro, Rua Dois de Abril, esquina com Rua Seis de Maio
Primeiro Distrito – Jardim dos Migrantes, Av. Monte Castelo ao lado do CREA, sentido IFRO
Rio Branco/AC
Estrada Dias Martins – Em frente à FAAO
Via Verde – Em frente ao Shopping
Rodovia AC-40 – Após a Expoacre, próximo ao SEST/SENAT
Situação da depressão e a importância do ambiente de trabalho saudável
A depressão atinge milhões de pessoas no mundo. No Brasil, cerca de 11,5 milhões enfrentam a doença, colocando o país com a maior prevalência da América Latina.
Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, em 2024, os afastamentos por transtornos mentais cresceram 68%. A maioria dos casos envolveu mulheres com quadros de ansiedade e depressão.
O ambiente de trabalho exerce papel decisivo na preservação da saúde mental. Por isso, investir não apenas na segurança física, mas também no cuidado psicológico, é essencial para promover bem-estar, produtividade e confiança entre os trabalhadores.
Fique atento a sinais como:
Isolamento
Mudanças de humor
Perda de interesse
Alterações no sono ou alimentação
Falas sobre morte
Como ajudar ou buscar ajuda
É comum que quem enfrenta depressão ou pensamentos suicidas não consiga pedir ajuda diretamente. Se você perceber esses sinais em alguém próximo, ouvir sem julgamentos é fundamental. Esteja presente, ofereça companhia e incentive a busca por apoio profissional. Em situações de risco, procure imediatamente ajuda especializada.
O Centro de Valorização da Vida (CVV) está disponível 24 horas pelo número 188, o serviço gratuito e sigiloso.
A Comissão Trabalho Seguro do TRT-14 reforça: você não está sozinho. Sua vida importa. Falar é o primeiro passo para a cura.
