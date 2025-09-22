Caminhada reúne centenas de pessoas para celebrar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência em Porto Velho

Publicada em 22/09/2025 às 11h51
Em clima de celebração e conscientização, centenas de pessoas participaram, na última sexta-feira (19), da caminhada em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, no Espaço Alternativo, em Porto Velho. O evento reuniu instituições, autoridades, familiares e representantes da sociedade civil em um ato público que reforçou a importância da inclusão e do respeito às diferenças.
O evento teve início com a execução dos hinos do Estado de Rondônia e do Município de Porto Velho pela Banda de Música da Polícia Militar. Em seguida, teve um dos momentos mais emocionantes da atividade com a apresentação de danças coreografadas protagonizadas pelos grupos de dança da Família Pestalozzi e do grupo Includança da Escola Tancredo - o grupo faz parte da Apae, e encantou o público com talento e expressão coreográfica. Após as apresentações artísticas, teve início a caminhada.
“Essa é uma forma de conscientizar a sociedade sobre a inclusão. Realizar essa atividade num espaço público como esse – Espaço Alternativo – dá visibilidade para a sociedade sobre a inclusão da pessoa com deficiência e a não discriminação. Mostra que as pessoas com deficiência também podem participar plenamente na sociedade, levando em consideração as suas particularidades”, afirmou o advogado e vice-presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiente da OAB/RO, Jessé Nogueira Gomes, que é autista.
“Este ano, a caminhada do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência aconteceu de uma forma menos simbólica e mais concreta para nossa comunidade, porque o prefeito Léo Moraes colocou a pauta da inclusão como uma das prioridades do nosso governo e, por isso, criou a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social. Estamos discutindo soluções, construindo o Plano Viver Sem Limite, pensando o orçamento público a partir das pessoas com deficiência e ouvindo de perto associações, grupos de mães e instituições. É importante lembrar que nada na vida das pessoas com deficiência veio sem luta: todos os direitos conquistados até hoje foram fruto de muita resistência e mobilização”, disse a secretária-adjunta da Semias, Tércia Marília.
“Seguimos firmes porque acreditamos que chegará o dia em que não será mais preciso falar em luta, mas apenas celebrar a vida e a dignidade das pessoas com deficiência. Quero agradecer ao prefeito Léo Moraes, por priorizar esta pauta e apoiar de forma concreta nossas ações, à Thais Iamazaki, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e do CMDPD, à equipe da Diretoria de Inclusão da Semias, à secretária Lucília Muniz, pelo apoio constante, e, sobretudo, à comunidade, que mesmo enfrentando tantos desafios, nos acolhe, nos ensina e caminha conosco para que a política pública chegue a quem mais precisa. É tudo muito desafiador, mas estamos vigilantes e comprometidos em trabalhar por dias melhores”, concluiu Tércia Marília.
“A importância da caminhada é celebrar a data, discutir, conscientizar e promover a inclusão social e a acessibilidade, fundamentais para garantir que todos, independentemente de suas condições, tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Desta forma, a caminhada que faz parte do ‘setembro Verde’ tem por objetivo aumentar a visibilidade desta parcela importante da população, promovendo a disseminação de informações e ampliando o apoio à causa. A população ouviu nossa chamada, tivemos uma participação expressiva e realizamos uma caminhada linda”, disse Taís Iamazaki, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CMDPD).
Organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CMDPD), com apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), a caminhada contou com a presença de entidades como Fimca, Associação Rondoniense de Ostomizados (Aros), Sindsaúde, Universidade São Lucas (UNISL), Associação dos Trabalhadores no Serviço Público no Brasil (Asper), Família Pestalozzi, Apae Porto Velho, Associação dos Deficientes Visuais de Rondônia (Asdevron), Federação Rondoniense Paradesportiva de Esporte do Estado de Rondônia (Frope), Associação Wesleyana de Ação Social (Awas), Comitê Paraolímpico, dentre outras.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!