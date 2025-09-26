Briga entre vizinhos termina em tentativa de homicídio a tiro

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 26/09/2025 às 09h00
Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (25), suspeito de tentar matar o vizinho a tiro na Rua Ingá, bairro Nacional, zona norte de Porto Velho.
Segundo a PM, o atentado teria acontecido depois que os vizinhos começaram a brigar por conta da limpeza de um terreno.
Durante a confusão e bate boca, o suspeito pegou uma espingarda e efetuou um disparo em direção da vítima, mas não atingiu, em seguida ficou na varanda de casa.
Uma equipe do BPTAR foi acionada e depois de localizar o suspeito que confessou ter feito o disparo, encontrou a espingarda calibre 20 usada no crime, além de mais 11 cartuchos intactos e um deflagrado.
