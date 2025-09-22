BR-364: motoristas devem se programar para

Publicada em 22/09/2025 às 10h53
A Nova 364 vai executar serviços de fresagem e recomposição do pavimento e de conformação de faixa em diferentes trechos da BR-364 entre os dias 22 e 27 de setembro. As frentes de trabalho irão demandar a operação do sistema Pare e Siga, alterando temporariamente a dinâmica do tráfego em cinco regiões de Rondônia: Ariquemes, Cacoal, Presidente Médici, Candeias do Jamari e Jaru.
Na segunda-feira, 22, os serviços de fresagem e recomposição acontecem em Ariquemes, no km 515 a 516 (sentido Porto Velho), e em Cacoal, no km 253 (sentido Porto Velho). Também haverá conformação de faixa em Presidente Médici, do km 280 ao 270 (sentido Vilhena).
Na terça-feira, 23, equipes estarão em Ariquemes, no km 515 (sentido Vilhena), e em Cacoal, no km 255 (sentido Porto Velho), para fresagem e recomposição. A operação de conformação de faixa será realizada entre Cacoal e Presidente Médici, do km 280 ao 270 (sentido Porto Velho).
Na quarta-feira, 24, as obras avançam para Ariquemes, no km 514 a 515 (sentido Porto Velho), e para Cacoal, no km 275 (sentido Porto Velho). Já a conformação de faixa ocorrerá em Cacoal, do km 270 ao 260 (sentido Vilhena).
Na quinta-feira, 25, os serviços de fresagem e recomposição estão programados em Ariquemes, no km 507 (sentido Porto Velho), e em Cacoal, no km 275 (sentido Porto Velho). O trabalho de conformação de faixa segue em Cacoal, entre os km 270 e 260 (sentido Porto Velho).
Na sexta-feira, 26, as frentes de trabalho atuarão em Candeias do Jamari, no km 469 (sentido Porto Velho), e entre Cacoal e Presidente Médici, do km 276 ao 277 (sentido Porto Velho), para fresagem e recomposição. A conformação de faixa será realizada em Cacoal, entre os km 260 e 250 (sentido Vilhena).
