BPTAR prende Pirata do Porto Madero armado em casebre no centro

Uma ação de policiais do BPTAR na noite desta sexta-feira (05), resultou na prisão do criminoso Marcos L. R., vulgo “Pirata do Porto Madero”, flagrado armado no bairro Baixa União, centro de Porto Velho.
Informações apuradas pelo site dão conta que a guarnição recebeu denúncias que membros de uma facção armados estavam reunidos no Beco São Domingos, próximo ao TRE.
Na chegada os policiais avistaram quando três suspeitos saíram correndo para a área de mata, e conseguiram acompanhar e abordar um deles que tentou se esconder em um casebre camuflado em meio ao matagal.
Na revista pessoal foi encontrado na cintura do suspeito, um revólver calibre 38 com seis munições intactas e dentro da mochila outra 10. O criminoso que já possui passagem pelo sistema prisional foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.
