Biden passa por cirurgia devido a câncer de pele, diz agência

Publicada em 06/09/2025 às 09h32
O ex-presidente dos EUA Joe Biden passou por uma cirurgia para remover células cancerígenas de sua pele e está se recuperando bem, informou nesta quinta-feira (4) a agência de notícias Reuters, que creditou a rede de TV americana NBC News pela informação.
O procedimento, conhecido como cirurgia de Mohs, é comumente usado para tratar as formas mais comuns de câncer de pele.
A cirurgia acontece poucos meses depois de Biden, de 82 anos, revelar, em maio, ter sido diagnosticado com câncer de próstata metastático. Sua equipe descreveu a doença como agressiva, mas sensível a hormônios, o que significa que provavelmente responderá ao tratamento.
Biden já havia removido uma lesão de pele durante um exame físico de rotina em 2023, enquanto era presidente. Essa lesão foi identificada como carcinoma basocelular.
A saúde física e mental de Biden foram temas frequentes durante sua presidência. Ele encerrou abruptamente sua tentativa de reeleição em julho de 2024, poucas semanas depois de um desempenho desastroso no debate contra Donald Trump ter gerado preocupação generalizada no Partido Democrata.
Biden era a pessoa mais velha já eleita presidente na época de sua vitória em 2020. Esse recorde foi superado no ano passado, quando Trump, agora com 79 anos, foi eleito presidente.
Desde que deixou o cargo, Biden tem se mantido relativamente discreto, fazendo apenas algumas aparições públicas. Em abril, ele fez um discurso defendendo a Administração da Previdência Social contra os cortes propostos pelo governo Trump.
Câncer de próstata
Os cânceres de próstata recebem uma pontuação chamada escore de Gleason, que mede, em uma escala de 1 a 10, a aparência das células cancerígenas em comparação com as células normais. De acordo com o gabinete de Biden, o câncer dele é estágio 9, o que sugere que está entre os mais agressivos.
Entenda o que é metástase óssea
O câncer de próstata envolve a uretra, o tubo que leva a urina para fora do corpo através do pênis. O câncer é o crescimento celular anormal e descontrolado, mas na próstata, geralmente se desenvolve lentamente. Os sinais ou sintomas podem não se manifestar por anos e alguns nunca desenvolvem nenhum problema.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!