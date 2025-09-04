Atuação do governo de Rondônia em prol dos catadores recicláveis é destacada em visita do presidente do Sebrae ao estado

Publicada em 04/09/2025 às 16h42
As ações realizadas pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), com o intuito de promover a inclusão social, garantir segurança no trabalho e aumento da produtividade dos catadores de materiais recicláveis, com o projeto Rondônia Recicla, foram destacadas nesta quinta-feira (4), pela presidência nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em visita à Vila Princesa, em Porto Velho.
O presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, está percorrendo as unidades federativas, como parte do projeto Sebrae Pelo Brasil, visando impulsionar as potencialidades locais e fortalecer o empreendedorismo com o projeto Pró-Catadores, já em execução em Rondônia.
No encontro, realizado na sede da Cooperativa de Materiais Recicláveis (Catanorte), o presidente nacional do Sebrae falou em como o governo do estado já vem atuando no sentido de dar mais visibilidade ao trabalho realizado por esses profissionais, com políticas públicas que fazem a diferença e impulsionam a economia circular, dando mais dignidade a estas famílias. A parceria com o Sebrae também foi destacada como reforço das ações que buscam capacitar esses profissionais e impulsionar a economia solidária. “Sua presença neste evento mostra o compromisso do governo com esta atividade em Rondônia, estado que vem se destacando economicamente em todo o País e que também já tem implantado um modelo de cooperativismo que evidencia o papel dos catadores para ampliar esse crescimento com mais qualidade de vida e longevidade”, ressaltou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou a importância desses profissionais para o meio ambiente, reduzindo os impactos e gerando emprego e renda com a reciclagem, e lembrou que o governo do estado está realizando levantamento com o objetivo de identificar todos os catadores que atuam em Rondônia para distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O levantamento é feito com base no Edital de Convocação nº 3, que segue aberto até 30 de setembro, para inscrição dos catadores. Encontros e capacitações também foram citados como exemplos de aproximação e incentivo ao trabalho de reciclagem, que transforma lixo em artigo de valor econômico.
DISTRIBUIÇÃO DE KITS
Antes mesmo de encerrar o levantamento, o governo de Rondônia já iniciou a distribuição dos kits compostos por uma calça, colete, camiseta, botinas, luvas, máscara, avental, abafador de ruído, protetor auricular, óculos de segurança e chapéu. A previsão é que sejam beneficiados 2 mil catadores com investimento inicial estimado em R$ 775.180 mil.
Além da secretária da Seas, o presidente nacional do Sebrae foi recepcionado pelo diretor-presidente do Sebrae no estado, Darci Cerutti; o diretor superintendente, José Alberto Anísio; o diretor técnico, Carlos Eduardo Sakagami; e os catadores representados pela presidente da Cooperativa, Maria da Conceição; e o diretor financeiro, Tony Industrial.
