Assembleia Legislativa aprova R$ 10 milhões para reforçar serviços da Fhemeron em Rondônia

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou, na sessão de terça-feira (2), um Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar, no valor de R$ 10 milhões, destinado à Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron). Os recursos têm origem em superávit financeiro da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) e serão realocados para garantir a continuidade dos serviços hemoterápicos e hematológicos em todo o estado.
Segundo a justificativa apresentada pelo governo, a suplementação é indispensável para assegurar o atendimento da demanda transfusional em Rondônia; manter o atendimento ambulatorial multidisciplinar a pacientes portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias hereditárias, além de sustentar as atividades administrativas das unidades. Entre as ações previstas estão:
-Realização de coletas itinerantes nos municípios;
-Manutenção de exames sorológicos e imuno-hematológicos em todas as bolsas de sangue coletadas;
-Continuidade do controle de qualidade da produção de hemocomponentes;
-Coletas para cadastro de Antígeno Leucocitário Humano (HLA), essenciais para transplantes.
-Com essa medida, o governo e a Assembleia Legislativa reafirmam o compromisso com a saúde pública e a preservação da vida, assegurando o pleno funcionamento da rede de hemoterapia e hematologia de Rondônia.
Campanha na Alero
A Alero sediou, na terça-feira (2), uma campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea, com o objetivo de salvar vidas e, em especial, encontrar um doador compatível para Davi Lucas, menino de 9 anos, morador de Porto Velho, que luta contra a leucemia.
A iniciativa, proposta pela deputada Ieda Chaves (União Brasil), foi realizada em parceria com a Fhemeron e contou com o apoio de parlamentares e servidores da Casa.
De acordo com a organização, a campanha reuniu cerca de 100 voluntários e resultou em quase 60 coletas de sangue.
Sessões
As sessões da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais da TV Assembleia (7.2) e YouTube. Mais informações sobre os projetos e as votações estão disponíveis no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl) e no site oficial da Alero.
