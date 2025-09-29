Apoio do deputado Cirone Deiró fortalece esporte equestre em Rondônia

Publicada em 29/09/2025 às 14h10
Competidores dos estados de Rondônia, Acre e Mato Grosso participaram esse ano do Circuito de Provas Equestres 2025, promovido pela Associação dos Esportes Equestres de Cacoal. A última etapa da competição foi realizada neste final de semana (26 e 27). O deputado estadual Cirone Deiró é o principal parceiro do evento.
O Circuito de Provas Equestres está em sua 23ª edição e é realizado, anualmente, no Rancho Montana, localizado a 6 quilômetros da cidade de Cacoal. O evento conta com a participação de homens, mulheres e crianças, nas modalidades Prova dos 03 Tambores e Team Roping. De acordo com os organizadores, o apoio do deputado Cirone e do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), tem sido fundamental para garantir a realização da competição. “Sem essa parceria com o deputado Cirone, o esporte equestre já teria deixado de existir”, disse Edson Marquiori.
Além de apoiar a realização das provas, Cirone é autor da Lei N° 4.663, de 28 de novembro de 2019, que estabelece normas e critérios para garantir o bem-estar dos animais utilizados em práticas esportivas reconhecidas como manifestações culturais, no estado, abrangendo competições, treinamentos e a manutenção contínua da saúde desses animais. O treinador de cavalos Gilson Luiz Júnior, do município de Ariquemes, também afirmou que o apoio do deputado Cirone tem contribuído não só com a realização de competições equestres, mas também com o cuidado e o amparo do animal. Ao lado do filho Otávio, de 12 anos, Gilson afirmou que participar do evento, junto com a família, é uma das melhores coisas proporcionadas pelo esporte equestre.
O competidor Ranir Antonio Fracari Júnior, do município de Pimenta Bueno, disse que participa da competição há oito anos. “Estamos aqui todos os anos, porque a lida com o cavalo faz parte do nosso dia a dia e porque a competição, aqui no Rancho Montana, é muito bem organizada”, afirmou. Segundo Fracari, o zelo com o cavalo é considerado um dos principais requisitos para o alcance de um bom resultado na competição. “Reconhecemos a importância do apoio e da lei de autoria do deputado Cirone, que contribui, inclusive, com o bem estar animal”, disse.
