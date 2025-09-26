Apae de Nova Mamoré recebe R$ 100 de emenda da deputada federal Sílvia Cristina

Publicada em 26/09/2025 às 13h40
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Nova Mamoré foi contemplada com R$ 200 mil de emenda da deputada federal Sílvia Cristina. A entrega do cheque simbólico ocorreu nesta quinta-feira (26) e o recurso vai ser utilizado para ajudar na manutenção e custeio da instituição.
“Sou madrinha das Apaes em Rondônia e, todos os anos, tenho contribuído com o meu mandato, destinando recursos para manutenção, custeio, reformas, ampliações, contratação de profissionais e outros serviços, para que as Apaes possam seguir realizando esse trabalho que é reconhecido por toda a sociedade”, disse a deputada.
Na solenidade de entrega, estavam presentes o prefeito Marcélio Brasileiro, o presidente da Apae Jean e a diretora Valdenice, além de diretores da Apae e pais de alunos. Neste ano, para apoiar entidades com trabalho social como as Apaes, Sílvia Cristina destinou cerca de R$ 10 milhões. Desde que assumiu como deputada, em 2019, ela já destinou aproximadamente R$ 50 milhões para instituições com trabalho social.
