Alex Redano indica contratação de médico cardiovascular para o Centro de Hemodiálise de Cacoal

Publicada em 27/09/2025 às 08h20
Parlamentar apresentou indicação ao Poder Executivo (Foto: Arquivo I Secom ALE/RO)
O deputado Alex Redano (Republicaos) apresentou indicação ao Poder Executivo, extensiva à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), solicitando a contratação de um médico cardiovascular para atuar no Centro de Hemodiálise de Cacoal.
A medida atende a uma demanda apresentada pelo vereador Roberto Duarte Bezerra, por meio do Ofício 90/GVPR/2025, que aponta a necessidade do profissional diante do grande número de pacientes renais crônicos que dependem de acompanhamento especializado na região.
De acordo com o deputado, a ausência de um médico cardiovascular compromete a qualidade do atendimento aos pacientes. “Estamos falando de vidas que necessitam de acompanhamento contínuo. A presença de um especialista trará mais segurança, reduzirá riscos e contribuirá de forma decisiva para salvar vidas”, destacou Redano.
O parlamentar ainda ressaltou que profissionais com formação e experiência específica em cardiologia possuem conhecimento aprofundado para diagnosticar, tratar e acompanhar desde casos simples até situações mais complexas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!