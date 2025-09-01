Alan Queiroz entrega plantadeira para Associação dos Produtores do P.A São Domingos, em Buritis

Publicada em 01/09/2025 às 16h23
Entrega do equipamento representa um importante avanço para a agricultura familiar da região (Foto: Ray Natalisson)
Para contribuir com a melhoria no trabalho dos produtores rurais, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) realizou a entrega de uma plantadeira para a Associação dos Produtores do P.A São Domingos, no município de Buritis. Este investimento tem como objetivo auxiliar os agricultores no processo de plantio, aumentando a eficiência e a precisão na semeadura.
A entrega do equipamento representa um importante avanço para a agricultura familiar da região, garantindo mais agilidade e qualidade no preparo do solo e no cultivo. Com a plantadeira, os produtores passam a contar com uma ferramenta moderna que facilita o trabalho no campo, reduz o esforço manual e contribui para o aumento da produtividade.
O parlamentar diz que a entrega desta plantadeira é fundamental para os produtores, e agradece o acolhimento durante a entrega. “Agradecemos à Associação pelo acolhimento caloroso e pelo apoio incondicional. Com certeza essa aquisição contribui e muito com os nossos produtores rurais do estado e estamos muito felizes de poder atender a mais esta solicitação”, concluiu o deputado.
Ao atender as demandas levadas ao seu gabinete, o deputado reforça o seu compromisso com os cidadãos. A aquisição desta plantadeira demonstra que o parlamentar está comprometido em buscar soluções que favoreçam os setores agrícolas, sendo este um setor de extrema importância para o estado de Rondônia.
Foto: Ray Natalisson
